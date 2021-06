Rothen critica Mbappé: "Ego smisurato, il suo comportamento fuori cal campo mi infastidisce"

Sulle frequenze di RMC Sport, l'ex calciatore del PSG, ora commentatore per l'emittente, Jerome Rothen ha criticato aspramente Kylian Mbappé: "Lui è un leader in campo, ma fuori dal campo mi infastidisce. Penso che Didier Deschamps non possa più gestirlo ed è problematico. Il suo ego è smisurato. E' stato un problema dall'inizio dell'Europeo. Ci aspettiamo molto di più da Mbappé. Tutti pensano che sia uno dei migliori giocatori d'Europa, ma se lo collochi subito al top non puoi accontentarti di un passaggio a Benzema e di un duello vinto fisicamente che regala il pareggio di Griezmann contro l'Ungheria”.