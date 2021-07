Sacchi sul trionfo dell'Italia: "Capolavoro di Mancini, abbiamo vinto perché c'era lui in panchina"

Intervistato da Il Mattino l'ex CT azzurro Arrigo Sacchi celebra così Roberto Mancini: "Questa Italia ha entusiasmato perché chiaramente non ha calciatori con la scritta campioni nella targa. Ed è questo il prodigio, il capolavoro autentico fatto da Mancini: è riuscito a far mettere da parte ai suoi tutti quei sentimenti che non sono nobili ovvero la furbizia, l'avidità, la gelosia. Ed è nata questa Italia fantastica. Che ha vinto con merito in un Paese dove il merito non esiste. E ha vinto perché c'era Mancini in panchina. Mi fa ridere chi dice che l'allenatore non conta perché non è lui che va in campo. Ma che roba è? Diremmo lo stesso di Muti che fa il direttore d'orchestra e non suona uno strumento musicale o di Fellini che è regista e non si vede sullo schermo? Sono follie tutte italiane",