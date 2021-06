Schachner: "Arnautovic? È il suo carattere. O fa cose geniali, un po' pazze. O non fa nulla"

"Mancini ha trovato una rosa molto equilibrata, la cui forza è il collettivo, proprio come l'Austria". Così l'ex attaccante dell'Austria, Walter Schachner, che ha giocato dall'81 all'88 in serie A (Cesena, Torino e Avellino) e affrontato l'Italia ai Mondiali del 1978, in una intervista al Corriere della Sera, a pochi giorni dalla sfida degli ottavi tra Italia e Austria a Euro 2020: "Questa Italia può vincere l'Europeo. Arnautovic? È il suo carattere, con lui è così: o fa cose geniali, un po' pazze. O non fa nulla".