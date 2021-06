Scozia, McTominay: "Siamo cresciuti come gruppo, il sostegno dei tifosi aiuta"

vedi letture

Nel post partita di Wembley, quando ancora i tifosi della Tartan Army festeggiavano sugli spalti per l'importante pareggio conquistato contro i rivali dell'Inghilterra, il centrocampista Scott McTominay ha parlato a Sky Sport della prestazione della Scozia:

"E' bellissimo tutto questo calore. E' per questo che giochiamo a calcio, per questa sensazione e questi momenti. Per noi era importante approcciare la partita in questo modo, dovremo fare lo stesso con la Croazia.

Per noi è la prima volta in un torneo così importante dopo 23 anni, ci tenevamo a fare bene. Penso che come gruppo ci siamo evoluti, siamo migliorati, siamo cresciuti in termini di sicurezza nei nostri mezzi. Il sostegno dei tifosi aiuta".