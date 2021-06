Seferovic gela la Francia, Svizzera avanti di misura all'intervallo

Francia clamorosamente sotto di un gol a Bucarest contro la Svizzera in questi ottavi di finale di Euro 2020. Decide al momento una rete di Haris Seferovic.

Didier Deschamps vara la difesa a 3, avanza Pavard sulla linea dei centrocampisti e sacrifica Lucas Hernandez. Spazio a un centrale di difesa in più, ossia Lenglet. Stesso modulo per la Svizzera, che conferma lo stesso undici visto in campo contro la Turchia:

Svizzera che gioca senza paura, sfruttando le corsie laterali e chiudendo tutte le linee di passaggio, impedendo di fatto alla Francia di poter concludere in porta con i bleus che provano a spaventare con la conclusione da fuori. La partita si sblocca in favore degli uomini di Petkovic (da stasera recordman di presenze sulla panchina rossocrociata) dopo un quarto d'ora di gioco, al termine di una bella manovra, che ha portato Zuber a crossare dalla sinistra e Seferovic a raccogliere il traversone, anticipare Lenglet e colpire di testa, superando Lloris. Elvetici che gestiscono bene il vantaggio, continuano a far girare palla e innescano gli esterni. Francia con le due stelle in attacco fin qui irriconoscibili, ma anche con la mediana sottotono. Rabiot fatica sulla sinistra anche se è sua l'iniziativa più pericolosa, con una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato.