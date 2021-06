Sgambata contro la Cremonese Primavera, l'Italia vince 9-1. Tripletta per Chiesa e Belotti

Dopo la vittoria di ieri contro la Svizzera, che è valsa il pass per gli ottavi di finale dell'Europeo, l'Italia di Roberto Mancini ha affrontato in una sgambata la Cremonese Primavera, vincendo per 9-1. Tripletta per Federico Chiesa e Andrea Belotti, che ha giocato anche metà tempo con i giovani della Cremonese, doppietta per Matteo Pessina e in rete anche Federico Bernardeschi, che come Belotti ha giocato una parte di gara con gli avversari, così come Giacomo Raspadori e Salvatore Sirigu.