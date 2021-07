Southgate avverte: "L'Italia ha meritato la finale e avrà un giorno di riposo in più..."

Gareth Southgate passerà alla storia come il primo CT capace di portare l'Inghilterra alla finale di un Europeo. La sua gioia è incontenibile ma c'è preoccupazione per l'avversario che i Three Lions dovranno incontrare: "L'Italia gioca alla grande da un paio d'anni, abbiamo tutti notato i grandi progressi che hanno fatto. Sappiamo bene come giocano, con energia e stile. E poi è sempre difficile segnare contro di loro. Hanno meritato pienamente la finale, dopo aver eliminato due grandi come Belgio e Spagna. Per noi sarà una grande sfida, con un giorno di riposo in meno. Cominceremo a prepararci da subito, per noi è una grandissima possibilità".