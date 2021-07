Southgate scaccia i fantasmi del '96. Per l'Inghilterra è la prima finale di un Europeo

vedi letture

Gareth Southgate esorcizza i fantasmi del 1996. L’attuale ct dell’Inghilterra, che nell’Europeo di quell’anno (casalingo) sbagliò il rigore decisivo nella semifinale con la Germania, porta quesa volta i Tre Leoni all’ultimo atto. Si tratta della prima finale in un campionato europeo per l’Inghilterra, che nelle grandi competizioni ne ha giocata soltanto un’altra, sempre in casa, nel 1966 vincendo il mondiale.