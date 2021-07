Southgate sceglie la difesa a 3, Capello: "Una sorpresa. Vuol dire che teme le nostre fasce"

vedi letture

Gareth Southgate ha deciso di schierare la difesa a tre per questa finale contro l'Italia. Una scelta che ha sorpreso molti, tra cui Fabio Capello che a Sky ha analizzato le scelte del CT inglese: “La difesa a tre è una sorpresa, nelle semifinali nessuno ha schierato la difesa così. Ha dato la dimostrazione di temere le fasce italiane e allo stesso modo vorrà creare problemi. A centrocampo avrà un giocatore in meno e sarà importante che i nostri siano posizionati per bene. La cosa che mi fa più pensare è che gli inglesi siano molto aggressivi e veloci, con l’Italia che con la Spagna ha sofferto proprio queste cose. Se siamo stanchi, soffriremo molto. Loro giocano uno contro uno in difesa, sono molto aggressivi e hanno due giocatori importanti nel mezzo. Hanno Philipps e Rice che non hanno la qualità dei nostri ma sono molto utili, sarà difficile anche perchè loro non prendono gol grazie a questa compattezza”.