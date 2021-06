Southgate su Inghilterra-Germania ad Euro96: "Peccato per il risultato ma fu estate fantastica"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Inghilterra-Germania il ct dei Tre Leoni Gareth Southgate è tornato a parlare della semifinale di Euro96 proprio fra le due formazioni nella quale lo stesso tecnico ha giocato da titolare: "È stata una partita incredibile, una semifinale dell'Europeo. Ho solo bei ricordi di aver giocato in una squadra piena di grandi personaggi, buoni giocatori, leader esperti, penso sette capitani del loro club. È stata un'estate fantastica in termini di esperienza, con un risultato e un finale che non volevo e che la squadra non voleva".