Spagna, Busquets: "Simon ha la nostra fiducia. È sereno e lo ha già dimostrato"

Sergio Busquets, centrocampista della Spagna premiato come miglior in campo nella vittoria per 5-3 contro la Croazia negli ottavi di finale dell'Europeo, ha parlato al sito dell'Uefa: "Potevamo chiudere la partita prima ma abbiamo comunque mostrato carattere per tutto il match. Quando la Croazia ha cambiato modulo, hanno preso campo e non siamo stati capaci di adattarci in modo rapido. Purtroppo Olmo non è riuscito a segnare il 4-1 e loro sono riusciti a rimontare. Nel complesso però sono contento del risultato e di come abbiamo gestito i supplementari e anche del fatto che siamo ai quarti. L'errore di Simon? Sa di avere tutta la nostra fiducia: l'autogol è stato sfortunato ma lui è comunque sereno e lo ha dimostrato dopo l'errore. Dopo quel gesto ha fatto diverse parate importanti".