Spagna e Luis Enrique ancora avanti insieme: Rubiales studia il rinnovo fino al 2024

Luis Enrique è stato l'uomo-copertina della spedizione spagnola a Euro 2020. Il tecnico asturiano ha dimostrato di essere il grande leader della Nazionale e per questo motivo la Federazione starebbe valutando l'idea di rinnovargli il contratto: l'ex mister di Roma e Barcellona resterà in sella anche oltre il Mondiale 2022, ma l'accordo sarà ufficializzato solo dopo la conquista del pass per il Qatar. Rubiales vuole proseguire il rapporto almeno fino a Euro 2024, che si disputerà in Germania. A riportarlo è AS.