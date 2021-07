Spagna, Laporte: "Siamo molto forti perché per noi l'importante è fare un gol in più e vincere"

vedi letture

Aymeric Laporte, difensore della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale contro la Svizzera: "Non so se godiamo dei favori del pronostico, quello che è sicuro è siamo una nazionale molto forte e l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite. E' difficile batterci, questo siamo arrivati fin qui. Per noi l'importante è segnare un gol in più degli avversari, quello che conta è vincere, con qualsiasi risultato".