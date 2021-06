Spagna, Luis Enrique: "Puntiamo a fare grandi cose, se Dio vorrà. Un abbraccio a Eriksen"

vedi letture

Conferenza stampa prima del match tra la sua Spagna e la Svezia per il ct Luis Enrique. Inevitabilmente il primo messaggio è per Eriksen: “A nome di tutta la squadra voglio mandare un abbraccio a lui, alla sua famiglia, alla Federazione danese e a tutti i suoi compagni di squadra. Speriamo di rivederlo presto in campo”.

Quindi si passa al campo: “La prima partita serve sempre a tastare il polso alla concorrenza. Per tanti motivi non sarà facile, speriamo di giocare sui nostri livelli. La leadership non mi manca, devo essere io uno dei leader: se non lo si è, brutto segno. Per ogni allenatore. Avremo il nostro solito piano di gioco, la Svezia gioca in maniera diretta, hanno giocatori di qualità anche se l’assenza di Kulusevski sarà delicato. Avrei voluto avere Busquets disponibile, ma sono contentissimo della squadra e dei giocatori che ho. Stiamo bene, pronti a esordire. C’è voglia di scendere in campo. Cercheremo di fare qualcosa di grande, se Dio vorrà: ci sono sette partite, conterà anche il fattore fortuna. Ci sentiamo comunque una squadra forte, il fatto che nessuno si senta titolare fa bene al gruppo”.