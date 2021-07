Spagna, Sarabia: "La Svizzera? Squadra compatta, dobbiamo fare il nostro gioco"

Pablo Sarabia, centrocampista offensivo della Spagna, è intervenuto ai microfoni della UEFA prima del match contro la Svizzera: "È stata una bella stagione per me, sono riuscito a dare continuità, sono sempre stato bene e mi sono sempre espresso a buoni livelli. Ho davvero voglia di confermarmi in questa nazionale. La Svizzera? Loro hanno dimostrato di essere molto compatti, dobbiamo pensare a fare il nostro gioco per poter raggiungere le semifinali".