Spagna-Svezia 0-0, Luis Enrique difende Morata: "I fischi? Per me è un grande giocatore"

Luis Enrique commenta a caldo il pareggio della Spagna contro la Svezia nella partita d'esordio a Euro 2020: "Abbiamo trovato un avversario che ha deciso di basare la partita sulla difesa e le palle lunghe. Hanno pure avuto l'occasione per segnare. Mi spiace per i giocatori e i tifosi perché era un giorno per dedicargli la vittoria".

Preoccupato per i problemi offensivi?

"Abbiamo provato a segnare, il campo non ha aiutato molto e i giocatori si sono lamentati".

Sui fischi a Morata

"Morata è un grande giocatore che fa buone cose in attacco e in difesa, ha personalità per sopportare la situazione e vorrei che lo applaudissero".