Sterling, ancora tu. Inghilterra in vantaggio sulla Repubblica Ceca all'intervallo: 1-0

vedi letture

Inghilterra in vantaggio sulla Repubblica Ceca alla fine del primo tempo. Decide fin qui una rete di Raheem Sterling, che vale il primo posto in classifica e un cammino che porterebbe i sudditi di Sua Maestà a continuare il loro percorso a Wembley.

I CAMBI PREMIANO SOUTHGATE - Vantaggio meritato per quanto visto in campo, con gli inglesi che hanno premuto l'acceleratore da subito per cercare di sbloccare la partita, evitando di complicare le cose col passare dei minuti. Molti i volti nuovi rispetto alla partita contro la Scozia: Walker sulla corsia destra, Maguire centrale di difesa al ritorno in campo dopo un mese e mezzo. Davanti Foden è diffidato e viene risparmiato, Mount invece è costretto all'isolamento che gli negherà (assieme a Chilwell) gli ottavi di finale: spazio a Saka e Grealish. E i due confezionano la rete del vantaggio. Il giocatore dell'Arsenal sfrutta al massimo la sua velocità, agilità e abilità a saltare l'uomo, l'azione prosegue con la stella dell'Aston Villa che duetta con Kane e crossa dalla sinistra trovando la testa di Sterling che anticipa i difensori cechi e supera Vaclik. Secondo gol per il giocatore del Manchester City, fin qui unico marcatore dell'Inghilterra a Euro 2020.

KANE ANCORA A SECCO (AL MOMENTO) - Inghilterra che fa spesso affidamento a Saka, mentre Kane deve spesso fare lavoro di sponda, anche se un'occasione gli capita, lanciato in profondità da Maguire ma ipnotizzato da Vaclik al momento della conclusione. Repubblica Ceca che difende con ordine, compatta, concedendo pochi spazi. E che è brava a ribaltare l'azione, trovando anche qualche azione pericolosa: Pickford salva su Holes poco prima della mezz'ora, i difensori devono invece immolarsi in più di un'occasione per evitare il peggio. Giochi ancora aperti, i prossimi 45' disegneranno definitivamente il girone.