Svezia, Forsberg: “Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo fare meglio. E ci siamo riusciti"

Intervistato dai canali della UEFA il centrocampista della Svezia Emil Forsberg ha parlato della vittoria sulla Slovacchia: “È stata una partita strana, abbiamo iniziato bene il primo tempo, poi siamo arretrati troppo e abbiamo smesso di creare. Nell’intervallo ci siamo parlati e ci siamo detti che dovevamo fare meglio così siamo rientrati in campo aggressivi per creare occasioni da gol. Il rigore conquistato è stato il risultato dei nostri sforzi e nel finale abbiamo mantenuto le linee per non soffrire e portare a casa la vittoria. Era importante conquistare i tre punti”.