Svezia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Kulusevski dal 1', Sheva manda Malinovskyi in panchina

vedi letture

Svezia ed Ucraina tornano in campo per darsi battaglia nell'ultimo match degli ottavi di finale di Euro 2020. La squadra di Andersson ha sorpreso tutti nella fase a gironi, chiudendo al primo posto davanti alla Spagna; percorso differente quello dell’Ucraina, che si è qualificata come una delle migliori terze e ha vinto solo in un’occasione. Ecco le formazioni che si sfideranno all'Hampden Park di Glasgow:

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski.

Ucraina (4-3-3): Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Kryvtsov; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.