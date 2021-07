Svizzera, Petkovic: "Meritavamo la semifinale, ma congratulazioni alla Spagna"

vedi letture

Vladimir Petkovic, allenatore della Svizzera, è intervenuto ai microfoni della UEFA per analizzare il ko contro la Spagna: "Faccio le mie congratulazioni alla Spagna, hanno provato in tutti i modi a vincere, alla fine ci sono riusciti ai calci di rigore. Sono orgoglioso della mia squadra, i miei giocatori sono stati gli eroi della serata, avremmo meritato di andare in semifinale. Usciamo da questa sfida a testa alta".