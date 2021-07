Svizzera, Shaqiri: "Avete visto che non pensiamo solo a difendere? Ora tutto è possibile"

Xherdan Shaqiri, stella della Svizzera, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro la Spagna, in programma domani sera e valida per i quarti di finale di Euro 2020: "Abbiamo dimostrato di non saper solo difendere, ma anche di segnare e persino più di un gol a partita, come successo contro la Francia. Vogliamo mostrare il nostro stile di gioco al 100% e se lo faremo tutto sarà possibile". Il trequartista sarà capitano complice la squalifica di Xhaka: "Sarò orgoglioso di guidare la squadra in una partita così importante e non vedo l'ora di far vedere le mie qualità".