Svizzera, Sommer non ha dubbi: "Dobbiamo fare meglio di quanto fatto contro l'Italia"

Il portiere della Svizzera Yann Sommer ha parlato in conferenza stampa in vista del match di oggi contro la Turchia: "Siamo in un torneo e abbiamo grandi progetti. La squadra sa esattamente cosa fare e come dobbiamo comportarci. Ovviamente porterò con me quelle emozioni positive, non so se influenzeranno la squadra. Abbiamo analizzato a fondo un paio di cose dopo la nostra ultima partita. La cosa chiara è che dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto contro l'Italia. L'unica cosa che ci importa è la qualificazione agli ottavi di finale. Siamo concentrati solo su questa partita, vogliamo produrre una splendida prestazione per noi, ma anche per il Paese, per la Svizzera. Non pensiamo ad altro".