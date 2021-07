Thiago Motta: "Complimenti all'Italia per la vittoria dell'Europeo. Successo meritato"

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club nel primo giorno di ritiro, ha parlato anche della vittoria dell'Italia a Euro 2020: “Una vittoria meritata, nonostante un match in semifinale contro la Spagna non facile, gli Azzurri sono riusciti ad emergere per dettagli. Una squadra con grande fiducia, che nonostante lo svantaggio iniziale ha saputo reagire senza mai smettere di giocare. Complimenti a tutti per questo trofeo”.