Tielemans fa autocritica: "Sono esigente, non ho giocato al top finora. Devo lavorare"

Youri Tielemans fa autocritica e spera di poter dare un contributo maggiore al suo Belgio, che sarà impegnato stasera nell'ultima sfida del girone: “Ho dato il meglio finora, ma non ho mostrato tutte le mie qualità tecniche. Non sono al top, questo è un punto su cui voglio davvero lavorare. Devo cercare di migliorare per essere al massimo nelle prossime partite. Mi aspetto molto da me stesso, sono esigente. So che non ho giocato al mio livello finora. È abbastanza frustrante perché voglio sempre fare bene e aiutare la squadra", ha detto il centrocampista del Leicester ai canali ufficiali della Federcalcio.