tmw Italia, allenamento personalizzato in campo per Chiellini. Solo palestra per Florenzi

Allenamento a Coverciano terminato da poco per la Nazionale italiana, che continua la preparazione in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Austria in programma per sabato a Wembley. Giorgio Chiellini migliora e oggi si è allenato a parte in campo. Nessuna novità invece per Alessandro Florenzi, che ha svolto una seduta individuale in palestra.