tmw L'Italia è arrivata al Parco dei Principi: terminato il tour sul pullman. La folla accoglie gli azzurri

La Nazionale italiana ha terminato il tour sul pullman scoperto per le strade di Roma. Partiti da via del Corso, dopo gli incontri del Quirinale e di Palazzo Chigi, gli azzurri sono adesso all'interno dell'hotel Parco dei Principi, che ha ospitato gli azzurri nelle ultime settimane, quando i giocatori erano nella Capitale. Di seguito il video con il bagno di folla per Chiellini e compagni.