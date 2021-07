tmw radio Italia in semifinale, Tacchinardi non ha dubbi: "Siamo più forti della Spagna"

Alessio Tacchinardi è intervenuto a Euro Live su TMW Radio, parlando così della vittoria dell'Italia contro il Belgio: "Felice della grande partita, abbiamo sofferto ma è normale contro il Belgio. Ho visto una grande nazionale. Pochi giocano come noi. Mancini ha creato qualcosa di eccezionale. Noi siamo più forti della Spagna, che ha fatto fatica in tante partite. Comunque vada, chapeau a Mancini perché ha creato un bel gruppo. Non siamo da copertina, siamo più terra terra ma a me piace questo gruppo. Sul campo siamo un gruppo solido di giocatori che giocano bene a calcio. Ce la possiamo giocare alla grande".