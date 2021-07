Toldo: "Talento ed età: Donnarumma fra i top, con questa testa può diventare il migliore"

Francesco Toldo, tramite la Gazzetta dello Sport, ha commentato il successo dell'Italia sulla Spagna arrivato anche grazie alle parate di Gigio Donnarumma, ai rigori ma non solo: "Ero sul divano, una birretta in mano, e come ogni volta che ci sono dei rigori mi metto lì a battezzarli. Prima i miei figli a telefono mi hanno chiesto: 'papà, quanti ne para Donnarumma?'. Avevo risposto due e non sbagliavo, poteva prenderne un altro. E' già fra i 5 migliori al mondo? Talento innato con l'età dalla sua parte: legittimo erede della dinastia dei grandi portieri italiani, senza fare nomi. Fra i più forti del mondo c'è già: deve solo conservare questa testa, per diventare il migliore".