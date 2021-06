Toni: "Otto cambi per me erano tanti, ma hanno dimostrato di esserci tutti"

Cambiano gli interpreti, ma non il risultato. Dopo la vittoria di misura dell'Italia sul Galles, Luca Toni, dagli studi di Rai Sport, ha così commentato l'ampio turnover operato dal c.t. Mancini: "Ha fatto questi cambi perché ha fiducia nel gruppo. Otto giocatori secondo me erano tanti, ma hanno dimostrato di esserci, tutti. Nella ripresa il Galles in dieci si è solo difeso, ma Verratti mi è sembrato recuperato al cento percento, e Mancini l'ha fatto giocare novanta minuti perché crede molto in lui".