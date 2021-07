Tra poco Belgio-Italia, Piccinini: "Partita giocabile, non ci sono squadre imbattibili"

vedi letture

Mancano pochi minuti a Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 di scena all'Allianz Arena di Monaco. "Non ci sono squadre imbattibili, e non mi pare ci sia questa enorme differenza col Belgio - dice Sandro Piccinini dagli studi di Sky -. Se devo fare un confronto, i difensori sceglierei quelli italiani, sul centrocampo avrei forse solo il dubbio Meunier. In attacco sono forti con Lukaku, ma De Bruyne non è al 100%. E' una partita giocabile, secondo me".