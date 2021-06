Turchia, Yilmaz: "Analizzati gli errori, domani sarà diverso rispetto al match con l'Italia"

L'attaccante della Turchia Burak Yilmaz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Galles: "Abbiamo analizzato i nostri errori e penso che abbiamo identificato i problemi. Spero che domani sia diverso dalla partita contro l'Italia. Credo in noi e so anche che tutti nel nostro Paese credono in noi. Essere qui in Azerbaigian è fantastico. Possiamo sentire l'amore e il sostegno del nostro popolo in ogni momento. Eravamo la squadra in trasferta nella partita di apertura e lo sentivamo al 100%. Questa volta sarà il Galles che avrà quella sensazione".