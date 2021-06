Ultima gara della fase a gironi per l'Italia! Segui assieme a TMW il match dell'Olimpico col Galles

vedi letture

Terza e ultima gara della fase a gironi di Euro2020 per l'Italia, che affronta il Galles allo stadio Olimpico alla ricerca di conferme e di punti preziosi per chiudere il Gruppo A in testa alla classifica. Otto cambi per Mancini, che si affida - tra le principali novità - a Emerson Palmieri sulla fascia, a Bastoni in difesa, al rientrante Verratti in mediana e alla coppia juventina Chiesa-Bernardeschi nel tridente con Belotti (qui le formazioni ufficiali nel dettaglio).

SEGUI ITALIA-GALLES CON TMW! Clicca qui per il LIVE testuale della partita dell'Olimpico e per tutte le curiosità!