Ungheria-Portogallo, il ct dei magiari Marco Rossi: "Piedi per terra ma col sogno vivo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'esordio contro il Portogallo, il commissario tecnico dell'Ungheria, Marco Rossi, ha così parlato: "Faremo di tutto per spingerci al limite. Sappiamo chi abbiamo di fronte. Terremo i piedi per terra, ma ovviamente vogliamo realizzare i nostri sogni". Sulle aspettative: "Sono sempre superiori ai risultati che ottieni. Quando ci siamo qualificati per Euro2020, le aspettative erano aumentate. A volte sono irreali".