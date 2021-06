Ungheria, Rossi: "Non faremo come la Turchia con l'Italia. Nessuna gabbia per fermare CR7"

Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato a Radio Punto Nuovo della gara d'esordio contro il Portogallo spiegando di non aver pensato a misure eccezionali per fermare Cristiano Ronaldo: "Ci aspettiamo un calciatore difficilmente marcabile nell'uno contro uno, ma il Portogallo non è solo lui e ha tantissimi talenti. Non possiamo pensare di fare una gabbia per ognuno di loro. - continua Rossi - Ci attende una partita d'esordio molto difficile, ma non faremo l'errore commesso dalla Turchia con l'Italia. Non ci difenderemo soltanto perché altrimenti prima o poi un gol lo subiremmo. Dovremo avere le idee chiare soprattutto quando avremo noi il controllo del pallone".