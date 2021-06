Uno straordinario Schick distrugge la Scozia: doppietta nel 2-0 della Repubblica Ceca a Glasgow

Importante e convincente successo della Repubblica Ceca contro la Scozia nella gara d'esordio delle due squadre nel Gruppo D. 0-2 il finale di Hampden Park, risultato maturato grazie alla straordinaria doppietta di Patrik Schick.

PRIMO TEMPO CON INTENSITA' E UN LAMPO DI SCHICK - Inizio partita ricco di duelli individuali e tanta tanta intensità in mezzo al campo. Condizioni che favoriscono la Scozia, sospinta da un Hampden Park vestito a festa. Il primo squillo è pero della Repubblica Ceca col duetto Jankto-Schick, mentre i padroni di casa si fanno vedere prima con Dykes e poi con capitan Robertson. La giocata decisiva arriva però al 42': cross perfetto di Coufal, proprio Schick prende il tempo alla difesa scozzese e di testa segna la rete dello 0-1 che chiude il primo tempo.

PIOGGIA DI OCCASIONI A INIZIO RIPRESA - La Repubblica Ceca torna in campo galvanizzata dal vantaggio e nei primi due minuti trova subito due ottime occasioni: prima con lo scatenato Schick, poi con Darida ma Marshall risponde presente. Dall'altra parte la Scozia si vede col difensore Hendry che dal limite dell'area colpisce la traversa.

UNA MERAVIGLIA DI SCHICK - Al 52', il gol che salvo sorprese verrà votato come il più bello dell'Europeo. Con la Scozia proiettata in avanti, il pallone danza sulla linea di centrocampo e arriva in zona Patrik Schick: l'ex Samp e Roma, senza pensarci, vede Marshall fuori dai pali e disegna una parabola meravigliosa da 50 metri che si infila alle spalle del portiere scozzese per il 2-0.

LA SCOZIA CI PROVA, LA REPUBBLICA CECA REGGE - Il doppio svantaggio smonta solo in parte l'entusiasmo di Hampden Park che continua a spingere i ragazzi di Clarke. Che prima con Armstrong e poi con Dykes vanno vicini al gol del 2-1. La Repubblica Ceca però è attenta e quadrata in difesa e gli spazi a disposizione diventano sempre meno col passare dei minuti. Anzi, proiettandosi in avanti gli scozzesi si prestano al contropiede e rischiano più volte di subire anche il terzo gol, anche perché gli uomini di Silhavy spingono fino al 90'. Nonostante tutto, il risultato non cambia più: ad Hampden Park Scozia-Repubblica Ceca finisce 0-2.