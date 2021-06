Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della Svezia, da Isak a Quaison

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Alexander Isak Il wannabe Ibrahimovic della Svezia è certamente il ragazzo copertina di questa Svezia. Al Dortmund un fallimento, in Spagna l'esplosione: il paradosso è che il club tedesco non ha avuto tempo di aspettarlo e non è certo cosa comune. Abbaglia per qualità, doti fisiche, tecniche: destinato a diventare un uomo mercato, la Real Sociedad gongola.

LA RIVELAZIONE

Robin Quaison Ve lo ricordate ai tempi del Palermo? Impattava a gara in corso, ma senza lasciare tracce pesanti. In Germania al Mainz ha messo le radici. All'Europeo ha mostrato tutte le sue qualità sudamericane. Per noi pubblico italiano è una rivelazione, o quanto meno un vecchio compagno di viaggio ritrovato.