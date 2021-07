VIDEO - L'Italia campione d'Europa fa esultare anche il Presidente Mattarella: le immagini

vedi letture

Grande esultanza anche per Sergio Mattarella dopo la vittoria azzurra a Wembley. Il Presidente della Repubblica, che non si è voluto perdere la finale di Euro 2020, ha festeggiato con enfasi ed entusiasmo il trionfo dell'Italia del ct Mancini in casa dell'Inghilterra.

Guarda il video realizzato da Sky Sport: