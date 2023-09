Luka Vuskovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham, ma il suo accordo partirà dal 2025. Il difensore, attualmente di proprietà dell'Hajduk Spalato, ha firmato un accordo di 5 anni, quindi fino al 2030, ma si unirà agli Spurs solamente dopo aver compiuto 18 anni.

We are delighted to announce that we have reached agreement for Luka Vuskovic to join the Club in 2025 from Hajduk Split 🤍

