Fantacalcio, 30ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 30ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta - Hellas Verona)
A: Scamacca, Krstovic
B: Scalvini, Zappacosta, Carnesecchi, Bernasconi, Pasalic, Samardzic, Zalewski
C: Sulemana K., De Roon, Ahanor, Kolasinac, Ederson, Raspadori, De Ketelaere
D: Musah, Hien, Djimsiti, Bellanova, Kossounou,
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Lazio)
A:
B: Castro
C: Rowe, Odgaard, Orsolini, Bernardeschi
D: Zortea, Moro, Heggem, Ravaglia, Vitik, Dallinga, Sohm, Pobega, Joao Mario, Dominguez, Lykogiannis, Cambiaghi, Lucumì, Freuler, Mranda
E: Ilic, Casale, Helland
CAGLIARI (Cagliari-Napoli)
A:
B:
C: Palestra
D: Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Zappa, Gaetano, Pavoletti, Folorunsho, Mina, Ze Pedro, Dossena, Kilicsoy, Caprile, Deiola, Esposito Se.
E: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Liteta, Mazzitelli, Trepy,
COMO (Como- Pisa)
A: Baturina, Douvikas, Paz
B: Da Cunha, Perrone, Rodriguez Je., Butez
C: Kempf, Valle, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Sergi Roberto, Diao, Vojvoda, Ramon, Caqueret
D: Van der Brempt, Kuhn
E: Tornqvist, Lahdo, Goldaniga, Morata
CREMONESE (Parma-Cremonese)
A:
B:
C:
D: Thorsby, Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella, Luperto, Vandeputte, Bonazzoli, Terracciano, Okereke, Djuric
E: Moumbagna, Folino, Sanabria, Grassi, Silvestri, Payero, Audero, Bianchetti, Maleh, Ceccherini, Faye
FIORENTINA (Fiorentina-Inter)
A:
B:
C: Kean, Dodò, Gudmundsson, Parisi
D: Harrison, Fabbian, Piccoli, Gosens (in dubbio), Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini, Ndour, Comuzzo, Christensen, De Gea, Zerbin, Fagioli, Brescianini, Mandragora
E: Kouadio, Rugani
GENOA (Genoa-Udinese)
A:
B: Colombo, Messias, Ostigard,
C: Bijlow, Vitinha, Malinovskyi, Vasquez
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Martin, Norton-Cuffy , Ellertsson, Frendrup, Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Baldanzi
E: Onana, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali
HELLAS VERONA (Atalanta-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Harroui, Edmundsson, Montipò, Belghali, Frese, Suslov, Bowie, Orban
E: Niasse, Cham, Oyegoke, Nelsson, Akpa-Akpro, Mosquera, Gagliardini, Valentini, Sarr, Isaac, Al-Musrati
INTER (Fiorentina-Inter)
A: Dimarco
B: Zielinski
C: Akanji, Sommer, Dumfries, Calhanoglu, Bastoni, Thuram, Esposito P., Dumfries, Carlos Augusto, Bisseck, Frattesi, Sucic, Barella
D: Luis Henrique, Bonny,
E: De Vrij, Acerbi, Darmian, Diouf
JUVENTUS (Juventus-Sassuolo)
A: Yildiz, Bremer, Boga
B: Conceicao, Kalulu, McKennie
C: Perin, Thuram K, Cambiaso, Kelly
D: Miretti, Kostic, Koopmeiners, Gatti, David, Di Gregorio, Vlahovic (in dubbio)
E: Adzic, Zhegrova, Openda, Cabal, Milik
LAZIO (Bologna-Lazio)
A:
B:
C: Taylor, Maldini, Gila, Isaksen
D: Provstgaard, Marusic, Noslin, Cancellieri, Tavares, Dele-Bashiru, Dia, Romagnoli, Pedro, Motta, Pellegrini Lu.
E: Przyborek, Patric, Ratkov, Belahyane
LECCE (Roma- Lecce)
A:
B:
C:
D: Gandelman, Stulic, Falcone
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala, Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Veiga, Perez, Cheddira, Siebert, Ramadani, Sottil, Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel
MILAN (Milan-Torino)
A:
B: Modric, Rabiot, Pulisic, Leao
C: Tomori, Saelemaekers, Maignan, Pavlovic
D: Ricci, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku, De Winter, Estupiñan, Bartesaghi
E: Odogu, Terracciano, Athekame, Gimenez
NAPOLI (Cagliari-Napoli)
A: Hojlund, McTominay
B: Spinazzola, Allison Santos, Milinkovic-Savic, Meret, De Bruyne
C: Beukema, Giovane, Lukaku, Elmas, Politano, Gutierrez, Anguissa, Lobotka
D: Olivera, Buongiorno, Gilmour, Juan Jesus
E: Mazzocchi
PARMA (Parma-Cremonese)
A: Pellegrino
B: Strefezza
C: Valeri, Keita
D: Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Corvi, Troilo, Suzuki, Britschgi
E: Carboni F., Elphege, Ondrejka, Circati, Ndiaye, Estevez
PISA (Pisa-Cagliari)
A:
B:
C:
D: Moreo, Caracciolo, Tramoni, Angori
E: Hojholt, Piccinini, Esteves, Semper, Calabresi, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Stojlkovic, Leris, Tourè, Bozhinov, Nicolas, Iling-Junior, Loyola, Canestrelli, Albiol
ROMA (Roma-Lecce)
A: Malen
B: Svilar
C: Pellegrini Lo, Celik, Mancini, Cristante, Pisilli
D: Rensch, El Aynaoui, Ghilardi, El Shaarawy, Hermoso, Vaz
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Zaragoza, Venturino
SASSUOLO (Juventus-Sassuolo)
A:
B:
C: Konè I., Thorstvedt, Berardi, Laurientè
D: Garcia, Muharemovic, Muric, Idzes, PInamonti
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Pedro Felipe, Bakola, Nzola, Walukiewicz, Doig, Volpato, Lipani
TORINO (Milan-Torino)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic
D: Maripan, Prati, Gineitis, Casadei, Ismajli, Obrador, Coco, Lazaro, Zapata, Paleari, Adams, Ilkhan
E: Pedersen, Tameze, Anjorin, Nije, Ebosse, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou,
UDINESE (Genoa-Udinese)
A:
B: Davis
C: Ekklenkamp, Atta, Zaniolo
D: Kabasele, Kristensen, Okoye, Miller, Piotrowski, Solet
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Karlstrom, Kamara, Mlacic, Bayo, Nunziante
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30