Fantacalcio, i migliori portieri dopo 29 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia dopo 29 giornate presi dal portale tuttofantacalcio:
1 - Maignan: 28 presenze - fantamedia 5.70 - media voto 6.29 - 21 gol subiti - 11 clean sheet - 2 rigori paratI - 3 ammonizioni
2 - Carnesecchi: 29 presenze - fantamedia 5.66 - media voto 6.38- 27 gol subiti - 10 clean sheet - 2 rigori parati
3 - Milinkovic-Savic: 20 presenze - fantamedia 5.58 - media voto 6.17 - 18 gol subiti - 7 clean sheet - 2 rigori parati
4 - Svilar: 29 presenze - fantamedia 5.50 - media voto 6.29 - 23 gol subiti - 12 clean sheet
5 - Butez: 29 presenze - fantamedia 5.40 - media voto 6.10 - 22 gol subiti - 13 clean sheet
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
Serie A
Yildiz: “Del Piero? Non mi piace il paragone”. Alla sua età, Alex aveva segnato meno. Poi conquistò l’Europa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile