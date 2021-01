A San Siro la migliore Atalanta della stagione. Ma Gasperini respinge la parola Scudetto

Atalanta strepitosa quella che ieri a San Siro, nell'ultima giornata del girone d'andata, ha battuto 3-0 il Milan capolista grazie alle reti di Romero, Ilicic e Zapata. I nerazzurri di Gasperini hanno dominato in lungo e in largo, per la gioia del suo allenatore che nel post gara ha definito quella di ieri una delle migliori partite della stagione.

L'Atalanta è adesso a -7 dalla vetta, ma il suo allenatore non vuole sentire parlare di squadra in lotta per il titolo: "Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime, di quelle che lottano per la Champions. Questo è quello che credo sia alla nostra portata, anche se le avversarie sono agguerrite. Le big non stanno sbagliando, sono tutte dentro. Sarà molto più difficile. Questo è il nostro principalre obiettivo, se volete mettermi la parola scudetto in bocca non ci riuscirete. Io ho detto ne parliamo tra 25-26 giornate, quest’anno sarà così. Non possiamo avere l’obbligo di vincere. Noi vogliamo vincere, ma poi i conti li faremo più avanti", ha detto.