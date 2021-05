Addio alla Superlega o niente Serie A. Gravina spiega i rischi futuri per la Juventus

Come noto, la UEFA sta valutando possibili risvolti e sanzioni per le 3 squadre che formalmente fanno ancora parte della Superlega, ovvero Real Madrid, Barcellona e Juventus. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più in merito, ma intanto anche dalle istituzioni calcistiche italiane arrivano prese di posizione ben precise. Che erano già emerse nei giorni scorsi, ma che nelle scorse ore il presidente Gabriele Gravina ha voluto ribadire: “Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, non fa bene ad alcuni club: mi auguro che nel giro di pochissimo, magari qualche ora, ci possa essere la fine di questa lotta tra la UEFA e i grandi club”, ha rotto il ghiaccio il presidente federale. Per poi entrare nello specifico della questione: “Io spero di poter essere mediatore tra la Juventus e la UEFA: non fa bene al calcio internazionale, al calcio italiano, alla Juventus. Previste sanzioni da parte della FIGC? No, abbiamo già detto che la federcalcio rispetta le regole. Le regole prevedono la non partecipazione al nostro campionato se non si accettano i principi previsti dalla federazione e dalla UEFA”.

Insomma, il concetto è chiaro: nel caso in cui la Juventus non dovesse uscire definitivamente dalla Superlega, la società bianconera non potrà prender parte alla prossima Serie A, da regolamento. Un pensiero ribadito anche in una successiva intervista: “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”.

