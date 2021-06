Alvaro Morata giocherà almeno un altro anno alla Juventus: prolungato il prestito dall'Atletico

Da oramai un paio di settimane la Juventus sembrava aver rotto gli indugi, scegliendo di prolungare il prestito di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid per una ulteriore stagione. E nella serata di ieri, la società bianconera ha definito nei dettagli e reso ufficiale la sua scelta: l'attaccante spagnolo resterà a Torino anche la prossima stagione, con la Juventus che ha esercitato il diritto di prolungare il prestito per una ulteriore stagione pagando 10 milioni di euro. Ovvero la stessa cifra spesa lo scorso anno per riportarlo in bianconero. La prossima estate, se Morata dovesse convincere Allegri, la Juventus potrebbe riscattarlo definitivamente versando all'Atletico Madrid 35 milioni di euro.

Ad oggi, per lo spagnolo, sono 137 le presenze con la Juventus, con 47 gol e 27 assist.