Atalanta bellissima fino al rosso. Malinovskyi super, Gasp mastica amaro per l'1-1

vedi letture

Bellissima, ma soltanto finché rimane in undici uomini. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini parte a mille e chiude con un pareggio per 1-1 pieno di rammarico all’Olimpico contro la Roma. Trascinata da Ruslan Malinovskyi, tre gol più cinque assist nelle ultime due gare e oggi migliore in campo, la Dea domina i giallorossi per un’ora abbondante di gioco. La miglior risposta possibile ai dogmi e alle ambizioni della Superlega. Poi però si specchia e sciupa, divora il gol del KO con Luis Muriel, perde un altro protagonista come Robin Gosens per due falli in 17 minuti. E infine viene raggiunta dall’ex Cristante: profetiche le parole del dg Marino. E comprensibile l’amarezza di Gasp nel post partita. Può stare tranquillo: l’Atalanta può volare, e delle quattro in corsa per tre posti Champions sembra quella con più benzina.