Barça Gate, è un terremoto catalano. Bartomeu arrestato, ma non è il solo

Terremoto in casa Barcellona. Nella mattinata i Mossos D'Esquadra, nell'ambito del Barça Gate, hanno perquisito la sede dei catalani e hanno arrestato quattro persone. Si tratta di Josep Maria Bartomeu, ex presidente, Oscar Grau, direttore esecutivo del Barcellona, Roma Gomez Ponti, responsabile dell'ufficio legale, e Jaume Masferrer, braccio destro di Bartomeu.

Le reazioni dei candidati alla presidenza difendono l'ex numero blaugrana, come Joan Laporta che ammette come non abbia gestito bene tante cose. Il Barcellona vuole concedere massima collaborazione con le autorità, mentre l'interrogatorio di Bartomeu, inizialmente previsto per la sera, si svolgerà oggi.