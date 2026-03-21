Bolle ancora la panchina della Sampdoria, mentre Cole deve rinunciare a Mesure come vice

Un momento sicuramente delicato quello che si sta vivendo in Serie B, con il campionato che questo pomeriggio vedrà il via della 32ª giornata, che proietta nel rush finale della stagione: verdetti ancora da emanare e a oggi impronosticabili, ma quando è ormai prossima l'ultima giornata di marzo - il prossimo weekend ci sarà la sosta nazionali - ecco che le panchine potrebbero regalare sorprese.

Torna infatti a far parlare di sé la Sampdoria, con il futuro di Attilio Lombardo ancora tutto da scrivere. C'è intanto da precisare che il tecnico è stato ingaggiato come uomo del club, con contratto triennale non legato alla gestione di campo, ed è stato nominato ad interim come allenatore blucerchiato, anche non si esclude la sua permanenza, forse affiancato, come avevamo riportato, da Aimo Diana. Spuntano però i nomi di Luca D'Angelo e Guido Pagliuca, richiestissimi in categoria, ma anche quello del sempreverde Giuseppe Iachini; concreta anche la pista che porta a Lars Friis, già circolato in orbita ligure e attualmente senza panchina. Prima di tutto, però, l'Avellino: la gara di domani sarà di fatto uno spartiacque.

Nota a margine sul Cesena: Ashley Cole non potrà contare su Jack Mesure, inizialmente designato come suo vice di Cole, perché il tecnico riuscito a liberarsi dal Chelsea. Caccia quindi a un nuovo secondo allenatore.