Bufera Napoli: Gattuso accusa De Laurentiis, che aveva contattato Sarri dopo l'Hellas

Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Maurizio Sarri per farlo tornare sulla panchina azzurra: questo episodio - secondo Sportitalia - sarebbe alla base della spaccatura tra Gattuso e il presidente De Laurentiis. L'allenatore, ancora sotto contratto con la Juventus, ha ringraziato ma ha preferito rifiutare. E ora rimane da capire quale sarà la scelta del patron di fronte allo sfogo del suo attuale tecnico, che ha esternato senza freni il suo disappunto.

LA DELUSIONE DI GATTUSO - Da parte del tecnico, subito dopo il successo contro il Napoli, c'era stato un duro sfogo: delusione nei confronti del club per i contatti con altri allenatori e pure per alcune accuse personali da cui non è stato difeso. "Quello con De Laurentiis è sempre stato un buon rapporto. Non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni da parte mia un po' di delusione per tutto ciò che è successo c'è. Io non sono ipocrita. Ma c'è grandissimo rispetto. Non mi ha mai fatto mancare nulla, io sono un suo dipendente, gli ho chiesto Bakayoko e me l'ha dato, c'è grande rispetto. Questa tarantella è cominciata da un mese a questa parte, non l'altro ieri. Sento parlare della mia pescheria. Anzitutto lì ci vuole classe per andare a mangiare. Sento dire che sono un maleducato, che sto morendo e non posso allenare, che sono incapace. Che sono incapace forse è la cosa più vera (ride, ndr). Non è facile, è una roba anomala quella che sta succedendo qua. Se qualche tifoso da tastiera non ha nulla da fare e sta ore a scrivere non è un problema mio, ma le offese gratuite sono uscite da persone conosciute, che lavorano da tanti anni qui. Questo non lo posso accettare per come sono sanguigno".