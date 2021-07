Cena dei congiurati? No, serata tra amici: la Serie A si riunisce a Milano, senza golpe

Doveva essere la serata dei congiurati, è stata soltanto una cena tra amici e club vicini. La Serie A, quasi al gran completo, si è ritrovata in un noto hotel del centro di Milano. Le anticipazioni erano dai toni burrascosi: potenziale golpe ai vertici della Lega Serie A, con la richiesta di detronizzare il presidente Dal Pino e l’amministratore delegato De Siervo. Nulla di tutto questo, a conti fatti, almeno a sentire le dichiarazioni (provenienti da bocche cucite, persino da chi meno te lo aspetteresti) sostanzialmente non uscite al termine dell’incontro. Atmosfera serena, quattro chiacchiere tra amici, appunto: è questa la versione ufficiale. Che il malcontento su alcune situazioni (su tutte, il ritorno dei tifosi negli stadi) circoli è abbastanza innegabile. E c’era bisogno di vedersi tutti insieme a Milano per non parlare davvero di niente?