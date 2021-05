Da Allegri a Giampaolo, da Conte a Pirlo: le ultime sul valzer delle panchine

Giornata interlocutoria ma ricca di indiscrezioni sul valzer delle panchine. Le big: il giorno x per il futuro della Juventus potrebbe essere il 27 maggio con l'assemblea dei soci di Exor per stabilire le strategie presidenziali, dirigenziali e su Andrea Pirlo. Per il tecnico sarà decisiva la qualificazione (o meno) in Champions League, per adesso il club tiene il pallino sull'ultima giornata. Non tornerà a meno di scossoni, Massimiliano Allegri: aspetta il Real Madrid ma il Napoli ha ripreso i contatti. Si gioca il posto con Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, se il tecnico lascerà, come pare, la Lazio. A sostituirlo, Gennaro Gattuso o Sergio Conceicao.

Attesa per il summit tra Antonio Conte e l'Inter, c'è fiducia per andare avanti insieme, soprattutto dopo l'intesa tra Oaktree e Suning. Il Sassuolo farà partire Roberto De Zerbi destinazione Shakhtar Donetsk: a sostituirlo potrebbe essere Marco Giampaolo. La prossima settimana contatti tra le parti, con Vincenzo Italiano difficile e occhio anche alla permanenza allo Spezia. Tra le novità di giornata, ulteriori contatti tra il Torino e Ivan Juric. L'addio all'Hellas Verona resta possibile mentre il Benevento, retrocesso, potrebbe sostituire Filippo Inzaghi con Fabio Liverani o con Giovanni Stroppa.