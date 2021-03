Da Torino-Inter a Milan-Napoli: tutte le probabili formazioni della 27^ giornata di Serie A

Di seguito tutte le probabili formazioni della 27^ giornata di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

SASSUOLO-HELLAS VERONA - Sabato 13 marzo ore 15, Mapei Stadium

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Ivan Juric.

BENEVENTO-FIORENTINA - Sabato 13 marzo ore 18, Stadio Ciro Vigorito

Benevento (4-3-1-2): Montipò, Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella,Hetemaj; Viola; Lapadula, Gaich.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Allenatore: Cesare Prandelli.

GENOA-UDINESE - Sabato 13 marzo ore 20.45, Stadio Luigi Ferraris DAZN

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.

Allenatore: Davide Ballardini.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Llorente.

Allenatore: Luca Gotti.

BOLOGNA-SAMPDORIA - Domenica 14 marzo ore 12.30, stadio Renato Dall'Ara DAZN

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Regini; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Verre; Keita Balde.

Allenatore: Claudio Ranieri.

PARMA-ROMA - Domenica 14 marzo ore 15, stadio Ennio Tardini DAZN

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi/Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Mihaila.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Le ultime da Parma: Gagliolo ko, ma rientrano in gruppo Hernani e Bani. Per entrambi potrebbe esserci spazio dal 1'.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Le ultime da Roma: ennesimo infortunio per Smalling, non sarà a disposizione per la gara del Tardini.

TORINO-INTER - Domenica 14 marzo ore 15, Stadio Olimpico Grande Torino

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Ansaldi; Zaza, Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.

Le ultime da Milano: Eriksen è in forte dubbio per la gara a causa di una infiammazione al ginocchio.

CAGLIARI-JUVENTUS - Domenica 14 marzo ore 18, Sardegna Arena

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

MILAN-NAPOLI - Domenica 14 marzo ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers,Calhanoglu, Krunic, Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Gennaro Gattuso.